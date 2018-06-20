Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu renklerine bağladı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    , kaleci 'yu renklerine bağladı

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>, kaleci <a href="/index/bernd-leno?id=7d32c970-ab94-46b8-ba6b-12b46a51136a" class="" rel="tag">Bernd Leno</a>'yu renklerine bağladı

    ekiplerinden , kaleci 'yu 'nın takımından etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile , 26 yaşındaki Leno'nun transferi konusunda anlaştı.

    , Leno'nun bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, ekibinin, 'e 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon avro) civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

    2011 yazından beri forması giyen Leno, ile 6 maça çıktı.

    1. 19.6.2018 23:53
    2. Güncelleme: 20.6.2018 03:21
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