Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Leno'nun transferi konusunda anlaştı.
Arsenal, Leno'nun bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Bayer Leverkusen'e 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon avro) civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.
2011 yazından beri Bayer Leverkusen forması giyen Leno, Almanya Milli Takımı ile 6 maça çıktı.
- 19.6.2018 23:53
- Güncelleme: 20.6.2018 03:21
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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