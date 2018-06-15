İngiltere Championship takımlarından Leeds United, teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa'yı getirdi.
İngiltere Championship ekibi Leeds United dünya futbolunun saygın isimlerinden Marcelo Bielsa ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Daha önce Marsilya, Lazio ve Lille gibi takımları çalıştıran Arjantinli teknik adam kariyerinde ilk defa bir İngiliz takımı çalıştıracak. İngiltere'de daha önce çalışmak için birçok fırsatı olduğunu belirten Bielsa, "Leeds United gibi tarihi bir kulüple doğru projenin gelmesini beklemenin önemli olduğunu hissettim. Bana bir teklif yapıldı ve bunu geri çevirmek imkansızdı. Önümdeki zorluk için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Leed United, Marcelo Bielsa ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15.6.2018 11:40
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Marcelo Bielsa, Leeds United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.