Marcelo Bielsa, Leeds United'da – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    <a href="/index/marcelo-bielsa?id=c006b122-4b13-40be-953c-723c115c9646" class="" rel="tag">Marcelo Bielsa</a>, <a href="/index/leeds-united?id=46c73806-fb25-4bbd-8348-1c07a5b7b99a" class="" rel="tag">Leeds United</a>'da

    İngiltere Championship takımlarından , teknik direktörlük görevine 'yı getirdi.

    İngiliz ekibi Leeds United başarılı teknik adamlardan Marcelo Bielsa ile sözleşme imzaladı.

    İngiltere Championship ekibi dünya futbolunun saygın isimlerinden ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Daha önce Marsilya, Lazio ve Lille gibi takımları çalıştıran Arjantinli teknik adam kariyerinde ilk defa bir İngiliz takımı çalıştıracak. İngiltere'de daha önce çalışmak için birçok fırsatı olduğunu belirten Bielsa, " gibi tarihi bir kulüple doğru projenin gelmesini beklemenin önemli olduğunu hissettim. Bana bir teklif yapıldı ve bunu geri çevirmek imkansızdı. Önümdeki zorluk için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    Leed United, ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 15.6.2018 11:40
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