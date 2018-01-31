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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aubameyang, rekor ücretle 'de

    Aubameyang, rekor ücretle Arsenal'de

    takımlarından , Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ı etti.

    ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman ekibi 'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli anlaşma sağlandığı belirtildi.

    İngiliz basını, yıldız futbolcunun 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bonservis için başkent temsilcisinin kasasından 56 milyon sterlin (yaklaşık 300 milyon lira) çıktığını kaydetti.

    Aubameyang, bonservis bedeliyle 'in en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti. Rekor takımından geçen yıl 46,5 milyon sterline edilen Fransız golcü Alexandre Lacazette'ye aitti.

    Gabon 'nın en çok gol atan futbolcusu olan Aubameyang, 2015'te "yılın Afrikalı futbolcusu" seçilmişti.

    Alman liginde beş sezonda tüm kulvarlarda 144 maça çıkan Gabonlu yıldız, 98 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:59
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