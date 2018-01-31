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    Arsenal, Beşiktaş'ı taklit etti

    Arsenal son transfer, Pierre-Emerick Aubameyang'ı özel bir videoyla duyurdu. Diğer bir yeni transfer Henrikh Mkhitaryan'ın "Yo Pierre, buraya gelmek ister misin?" diye seslendiği video izleyenlerin aklına Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" videolarını getirdi.

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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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