İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilya asıllı İtalyan sol bek Emerson Palmieri'yi renklerine bağladı.
Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İtalya'nın Roma takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 33 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Palmieri'nin transferi için İngiliz kulübünün kasasından 17,6 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Geçen sezon Roma ile 36 maça çıkan Palmieri, bu yıl dizindeki sakatlığı nedeniyle iki maçta forma şansı buldu.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:21
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
Chelsea, Palmieri'yi transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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