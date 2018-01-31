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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Palmieri'yi etti

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>, Palmieri'yi <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    ekiplerinden , asıllı İtalyan sol bek Emerson Palmieri'yi renklerine bağladı.

    ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İtalya'nın Roma takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 33 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

    Palmieri'nin transferi için İngiliz kulübünün kasasından 17,6 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

    Geçen sezon Roma ile 36 maça çıkan Palmieri, bu yıl dizindeki sakatlığı nedeniyle iki maçta forma şansı buldu.


    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
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