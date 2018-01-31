Mata, bir yıl daha United'da
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mata'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Chelsea'den 2014'te Manchester United'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:22
-
Gözler Belhanda’da
Toplam 2
Yorum
gs ya adam baska yere gidermi o kadar para aliyor,bu parayi kimse vermez,5 yillik kontrakti var,inanin bana kimse bu maasi vermez
-
Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
ALPER26 2 MAÇ 10 DK SÜRE FENERE TRANSFER ÇOK GÜZEL
-
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 27
Yorum
muhittin futbolcuların gerçek birer kasap gibi saldırdı..hakem de izin verdi tabi...adam ol !
Mata, bir yıl daha United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.