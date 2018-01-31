Mata, bir yıl daha United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mata'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Chelsea'den 2014'te Manchester United'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.