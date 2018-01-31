CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mata, bir yıl daha United'da

    Mata, bir yıl daha United'da

    ekibi , İspanyol futbolcu 'nın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mata'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

    'den 2014'te 'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mata, bir yıl daha United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN