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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    3 puanı tek golle aldı

    Manchester United 3 puanı tek golle aldı

    ekiplerinden , deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

    Ligin 24. hafta mücadelesinde zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen , 54. dakikada Anthony Martial'in golüyle konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

    Puanını 53'e çıkararak ikinci sıradaki yerini koruyan Manchester United, maç fazlasıyla lider ile arasındaki puan farkını 9'a düşürdü. Burnley ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.

    ARSENAL ZORLANMADI
    ise konuk ettiği 'ı ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 4-1 yendi. Arsenal'in gollerini Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Alex Iwobi ve Alexandre Lacazette kaydederken, Crystal Palace'ın tek golü ise Luka Milivojevic'ten geldi.

    Puanını 42'ye çıkaran Arsenal, 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 25 puanla 12. sırada kaldı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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