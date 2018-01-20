CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'lu Everton bir puana razı oldu

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'lu Everton bir puana razı oldu

    'in 24'üncü haftasında 'un formasını giydiği Everton'un sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Cenk, Goodison Park'ta oynanan karşılaşmaya 11'de başlarken, 69'uncu dakikada yerini 'a bıraktı. Niasse, Cenk'in yerine oyuna dahil olduktan bir dakika sonra Everton'a beraberliği getiren golü kaydederken. 'in golünü 7'nci dakikada Jay Rodriguez attı.

    ÇAĞLARLI FREIBURG EVİNDE GALİP
    'da 19'uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla devam etti. Bundesliga'da 'yi temsil eden oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Schwarzwald-Stadion'da oynanan karşılaşmada zirve takipçisi Leipzig'i 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı. Milli oyuncumuz Çağlar karşılaşmaya 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Janik Haberer ve 76'ncı dakikada Robin Koch atarken, konuk Leipzig'in tek golü 65'inci dakikada Timo Werner'den geldi.

    YUNUS MALLI PUAN ALAMADI
    Bundesliga'daki diğer temsilcilerimizden ise haftayı puansız kapattı. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada , Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 22'nci dakikada Sebastien Haller, 38'nci dakikada Timothy Chandler ve 85'nci dakikada Luka Jovic attı. Wolfsburg'un golünü 66'ncı dakikada Maxi Arnold kaydetti.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'lu Everton bir puana razı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN