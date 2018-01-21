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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Cenk huzura çıktı

    Cenk huzura çıktı
    CENK Tosun, Everton seyircisinin huzuruna çıktı. 'de 24. hafta mücadelesinde 'i ağırlayan Everton, 7. dakikada Rodriguez'in golüyle geriye düştü. 70'te Cenk'in yerine giren Niasse 1 puanı kurtardı: 1-1. Karşılaşmada 69 dakika süre alan Cenk, istekli görüntüsüyle dikkat çekti.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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