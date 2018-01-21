Manchester City zorlanmadı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk ettiği Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Ligin 24. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi Manchester City, Etihad Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Newcastle United'ı ağırladı.
Karşılaşmaya atak başlayan ve üst üste pozisyonlar üreten Manchester City, 34. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City, Raheem Sterling'in rakip ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Agüero, 63. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Kontrataklarla etkili olan Newcastle United, 67. dakikada Jacob Murphy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Agüero, 83. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran lider Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Newcastle United ise 23 puanla 15'inci sırada yer aldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:27
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Kralın dönüşü
Toplam 1
Yorum
Ş.Atalay Biz yanlış adam mı izledik acaba. İsmail'in çok iyi oynadığından bahsediliyor. Kaç kez sıfıra inip orta yaptı? Yenen golün de müsebbibidir.
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Kocaman isyan
Toplam 8
Yorum
taryan arkadaş her maçta 9 doğuramam para verip maça geliyorsak zevkli maç isteriz dirar babanın oğlumu ısla şenerin yarısı olamaz ama hoca inadı..
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Giuliano hastaneye kaldırıldı
Toplam 6
Yorum
fenerli trabzondan 3 puan garanti nasıl olsa hükmen yenilirle tutamazlar kendilerini :D
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