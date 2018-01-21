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    21 Ocak 2018, Pazar
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    zorlanmadı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> zorlanmadı

    ekiplerinden , konuk ettiği 'ı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

    Ligin 24. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi , Etihad Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren 'ı ağırladı.

    Karşılaşmaya atak başlayan ve üst üste pozisyonlar üreten , 34. dakikada 'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City, Raheem Sterling'in rakip ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Agüero, 63. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Kontrataklarla etkili olan , 67. dakikada Jacob Murphy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Agüero, 83. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran lider Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Newcastle United ise 23 puanla 15'inci sırada yer aldı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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