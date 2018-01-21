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    21 Ocak 2018, Pazar
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    yuhalandı!

    Cenk Tosun yuhalandı!

    Everton ile West Bromwich ligin 24. haftasında karşı karşıya geldi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:18
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