Cenk Tosun yuhalandı!
Everton ile West Bromwich ligin 24. haftasında karşı karşıya geldi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:18
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Kralın dönüşü
Toplam 1
Yorum
Ş.Atalay Biz yanlış adam mı izledik acaba. İsmail'in çok iyi oynadığından bahsediliyor. Kaç kez sıfıra inip orta yaptı? Yenen golün de müsebbibidir.
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Kocaman isyan
Toplam 8
Yorum
taryan arkadaş her maçta 9 doğuramam para verip maça geliyorsak zevkli maç isteriz dirar babanın oğlumu ısla şenerin yarısı olamaz ama hoca inadı..
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Giuliano hastaneye kaldırıldı
Toplam 6
Yorum
fenerli trabzondan 3 puan garanti nasıl olsa hükmen yenilirle tutamazlar kendilerini :D
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