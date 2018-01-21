CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da Silva dönemi bitti

    Watford'da Silva dönemi bitti

    ekibi 'da Portekizli teknik direktör 'nın görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam Silva ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Ülkesinde Estoril, , 'da ve İngiltere'de 'yi çalıştıran Silva, geçen sezonun sonunda 'un başına geçmişti.

    Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Silva yönetimindeki Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Watford'da Silva dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN