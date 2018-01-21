Watford'da Silva dönemi bitti

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam Silva ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ülkesinde Estoril, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'de Hull City'yi çalıştıran Silva, geçen sezonun sonunda Watford'un başına geçmişti.

Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Silva yönetimindeki Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.