Watford'da Silva dönemi bitti
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da Portekizli teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam Silva ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Ülkesinde Estoril, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'de Hull City'yi çalıştıran Silva, geçen sezonun sonunda Watford'un başına geçmişti.
Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Silva yönetimindeki Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:44
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Dirar'ı ıslıklayan taraftara Kocaman'dan cevap!
Toplam 8
Yorum
sedo takım . kötü t oynuyor bu futbola şanpiyonluk hayal aykut sadece kendi begeniyor biran önce aykutu dirarı Aatif. fernodo gendermek .
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Cenk Tosun yuhalandı!
Toplam 2
Yorum
OBJEKTIF iyi futbolcu olmadığını her zaman söyledim.4 hafta sonra mutsuzum diyecek.Çunku İngilterede maçları İngiliz hakemler yönetiyor cenk efendi.
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Cenk Tosun yuhalandı!
Toplam 2
Yorum
türk gaziantepin yedeği evirtunda oynarsa olacağı bu,ancak kendimizi şişiriyoruz
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