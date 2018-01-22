Watford, teknik direktör Javi Gracia ile anlaştı
Premier Lig ekiplerinden Watford'da, Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Javi Gracia getirildi.
Watford Kulübünden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adamla 18 aylık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Javi Gracia, son olarak Rusya'nın Rubin Kazan ekibini çalıştırıyordu.
Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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