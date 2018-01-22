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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    , teknik direktör ile anlaştı

    Watford, teknik direktör Javi Gracia ile anlaştı

    ekiplerinden 'da, Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı getirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adamla 18 aylık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    , son olarak 'nın ekibini çalıştırıyordu.

    Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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