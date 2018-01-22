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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Avrupa liglerinde görünüm

    Avrupa liglerinde görünüm

    Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), (), Almanya (Bundesliga), (Serie A) ve 'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

    İngiltere'de , 'da , Almanya'da , 'da , 'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

    Premier Lig
    Geçen hafta namağlup unvanını kaybeden Manchester City, Sergio Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta ağırladığı Newcastle United'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

    İngiltere 'in 24. haftasına ikinci sırada giren , deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.

    Son şampiyon Chelsea, Eden Hazard'ın iki golle yıldızlaştığı Brighton deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

    Milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Premier Lig lideri Manchester City, puanını 65 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. İki takımın ardından 50 puanlı Chelsea ve maç eksiği bulunan 47 puanlı Liverpool sıralandı.

    La Liga
    Avrupa'nın 5 büyük liginde yenilgi yüzü görmeyen tek kulüp Barcelona, İspanya liginin 20. haftasında konuk olduğu Real Betis'i 5-0 yendi.

    Katalan ekibinin en yakın takipçisi , sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı.

    Deplasmanda Las Palmas'a 2-1 mağlup olan Valencia, zirve takibinde önemli bir yara aldı.

    Şampiyonluk yarışının uzağında kalan , Deportivo'yu 7-1 yenerek 3 hafta sonra üç puanla tanıştı.

    'da 54 puana sahip Barcelona, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Barcelona'yı, Atletico Madrid 43, Valencia 40 ve maç eksiği olan Real Madrid 35 puanla takip etti.

    Bundesliga
    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, sahasında oynadığı Werder Bremen maçını 4-2 kazandı ve peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

    Hoffenheim deplasmanından 4-1 galip ayrılan , ikinciliği, konuk olduğu Freiburg'a 2-1 yenilen Leipzig'den aldı.

    Schalke 04'ün evinde oynadığı Hannover karşılaşması 1-1 tamamlandı. ise Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

    Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 47 puanı bulunan Bayern Münih; Bayer Leverkusen, Schalke 04, Leipzig ve Borussia Mönchengladbach'ın 16 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

    Serie A
    Atalanta'yı deplasmanda 1-0 ile geçen İtalya ligi lideri Napoli, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

    Serie A'nın 21. haftasının önemli maçında Inter, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.

    Lazio ise ağırladığı Chievo'yu 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

    Serie A'nın ikinci devresinin ilk maçları sonrası puanını 54'e yükselten Napoli, bugün Genoa ile karşılaşacak Juventus'un 4 puan önünde liderliğini korudu.

    Maç eksiği bulunan Lazio'nun yanı sıra Inter de 43 puanla haftayı kapadı.

    Ligue 1
    Fransa liginde 22. haftanın önemli maçında , lider PSG'yi ağırladı. Mücadeleyi, Depay'ın 90+4'üncü dakikadaki golüyle 2-1 kazanan Lyon, PSG'nin 5 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

    Zirve takipçilerinden Marsilya, deplasmanda Caen'ı 2-0, Monaco ise sahasında Metz'i 3-1 yendi.

    56 puanda kalan lider PSG ile en yakın rakibi Lyon arasındaki fark, 8 puana düştü. Bu iki takımı, 47 puanla Marsilya ve 46 puanla Monaco izledi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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