Manchester City, Kevin De Bruyne ile uzattı!
Manchester City yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne ile sözleşme yeniledi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre De Bruyne ile 2023 yılına kadar süren yeni bir sözleşme imzalandı.
Bu imzayı attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Belçikalı yıldız, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman daha birinci günümden evimde hissettiğim City'de kalmak istiyorum. Bu sadece kazandığımız için değil harika da bir futbol oynuyoruz. Bunun bir parçası olmak benim için büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.
2015'te Wolfsburg'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha 122 maçta 31 gol kaydetti.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:03
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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