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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    , Kevin De Bruyne ile uzattı!

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile uzattı!

    yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne ile sözleşme yeniledi.

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre De Bruyne ile 2023 yılına kadar süren yeni bir sözleşme imzalandı.

    Bu imzayı attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Belçikalı yıldız, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman daha birinci günümden evimde hissettiğim City'de kalmak istiyorum. Bu sadece kazandığımız için değil harika da bir futbol oynuyoruz. Bunun bir parçası olmak benim için büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.

    2015'te Wolfsburg'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha 122 maçta 31 gol kaydetti.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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