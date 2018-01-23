İngiltere'nin en çok kazananı Sanchez

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United ile 4,5 yıllığına anlaşan 29 yaşındaki Şilili futbolcu, İngiliz basınında yer alan iddialara göre haftada kazanacağı 500 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon 650 bin lira) geliriyle bu alanda zirveye yerleşti.

En fazla kazanan futbolcular listesinde ilk dört sırada Manchester Unitedlı futbolcular yer alıyor. Transferiyle Premier Lig takımlarında forma giyen futbolcuların haftalık gelirinde çıtayı biraz daha yükselten Sanchez'i 290 bin sterlinle Fransız Paul Pogba, 250 bin sterlinle Belçikalı Romelu Lukaku ve 220 bin sterlinle de İsveçli Zlatan Ibrahimovic takip ediyor.

Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne ve Sergio Agu¨ero ile Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard 220 bin, dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olarak Liverpool'a gelen Hollandalı Virgil van Dijk 180 bin, Manchester United'dan Arsenal'a giden Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan da 170 bin sterlinlik gelirleriyle şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerinde en çok kazanan futbolcular olarak öne çıktılar.

2017 yılında ortaya koyduğu performansla rekorlar kıran ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine giren Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane ise 120 bin sterlinlik haftalık geliriyle alt sıralarda kaldı.



7 numaralı formanın yeni sahibi

Alexis Sanchez, Manchester United tarihinde birçok yıldızın giydiği 7 numaralı formayla sahaya çıkacak.

7 numaralı formayla 1965-66 sezonunda George Best, 1992-97 yıllarında Eric Cantona, 1997-2003 yıllarında David Beckham, 2003-09 yıllarında Cristiano Ronaldo, son olarak da 2015-17 yıllarında Memphis Depay mücadele etmişti.



Manchester United'a yeni gol ayağı

Şampiyonluk yarışında Manchester City'nin gerisinde kalan Manchester United, kadrosunda yer alan gol yollarında etkili isimlere bir yenisini daha ekledi.

Ligin 24 haftalık bölümünde 49 kez rakip fileleri havalandıran Manchester United'da, Lukaku 11, Anthony Martial 9, Jesse Lingard 7, Marcus Rashford 4, Juan Mata ve Pogba ise üçer gol attı.

Sanchez ise Arsenal formasıyla bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 7 gol kaydetti.



Sosyal medyayı hareketlendirdi

Alexis Sanchez'in Manchester United ile sözleşme imzalaması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Günlerdir beklenen transferin duyurulmasından sonra geçen yarım saatlik zaman diliminde, Sanchez için sosyal paylaşım ağı Twitter'da 77 bin retweet, 84 bin beğeni, Mkhitaryan için de 20 bin retweet ve 24 bin beğeni yapıldı.

Manchester City'nin sözleşmesini yenilediği De Bruyne ise bu iki futbolcunun gölgesinde kaldı. Belçikalı yıldıza 2 bin retweet, 3 bin 500 de beğeni geldi.



İngiliz futbolunda takaslar

Sanchez ile Mkhitaryan takası, İngiliz futbolunda çok sık yaşanmayan benzer transferleri akıllara getirdi.

Arsenal ile iki lig şampiyonluğu yaşayan sol bek Ashley Cole'ü 2006 yılında renklerine bağlamak isteyen Chelsea'nin kasasından 5 milyon sterlin çıkarken, William Gallas'ı da rakibine gönderdi.

İki Londra ekibi arasında 2004 yılında gerçekleşen bir başka takasta ise West Ham United, Bobby Zamora için Tottenham'a Jermain Defoe'nin yanı sıra 7 milyon sterlin verdi.

Manchester United ise 1995 yılında Newcastle United forması giyen Andy Cole'ü renklerine bağlayabilmek için 6 milyon sterlin ile Keith Gillespie'yi takasta kullandı.