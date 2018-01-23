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    23 Ocak 2018, Salı
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    İngiltere'nin en çok kazananı Sanchez

    İngiltere'nin en çok kazananı Sanchez

    İngiltere ekiplerinden ile sözleşmesini uzatmayan ve 'a imza atan , sadece ayrılık kararıyla değil kazancıyla da ara dönemine damgasını vurdu.

    Portekizli teknik adam 'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ile 4,5 yıllığına anlaşan 29 yaşındaki Şilili futbolcu, İngiliz basınında yer alan iddialara göre haftada kazanacağı 500 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon 650 bin lira) geliriyle bu alanda zirveye yerleşti.

    En fazla kazanan futbolcular listesinde ilk dört sırada Manchester Unitedlı futbolcular yer alıyor. Transferiyle takımlarında forma giyen futbolcuların haftalık gelirinde çıtayı biraz daha yükselten Sanchez'i 290 bin sterlinle Fransız , 250 bin sterlinle Belçikalı ve 220 bin sterlinle de İsveçli Zlatan Ibrahimovic takip ediyor.

    'de forma giyen Kevin De Bruyne ve Sergio Agu¨ero ile Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard 220 bin, dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olarak Liverpool'a gelen Hollandalı Virgil van Dijk 180 bin, 'dan 'a giden Ermeni orta saha oyuncusu da 170 bin sterlinlik gelirleriyle şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerinde en çok kazanan futbolcular olarak öne çıktılar.

    2017 yılında ortaya koyduğu performansla rekorlar kıran ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin listesine giren Tottenham'ın İngiliz golcüsü ise 120 bin sterlinlik haftalık geliriyle alt sıralarda kaldı.


    7 numaralı formanın yeni sahibi
    , tarihinde birçok yıldızın giydiği 7 numaralı formayla sahaya çıkacak.

    7 numaralı formayla 1965-66 sezonunda , 1992-97 yıllarında Eric Cantona, 1997-2003 yıllarında , 2003-09 yıllarında , son olarak da 2015-17 yıllarında Memphis Depay mücadele etmişti.

    Manchester United'a yeni gol ayağı
    Şampiyonluk yarışında 'nin gerisinde kalan , kadrosunda yer alan gol yollarında etkili isimlere bir yenisini daha ekledi.

    Ligin 24 haftalık bölümünde 49 kez rakip fileleri havalandıran 'da, Lukaku 11, Anthony Martial 9, Jesse Lingard 7, Marcus Rashford 4, Juan Mata ve Pogba ise üçer gol attı.

    Sanchez ise formasıyla bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 7 gol kaydetti.

    Sosyal medyayı hareketlendirdi
    'in ile sözleşme imzalaması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

    Günlerdir beklenen transferin duyurulmasından sonra geçen yarım saatlik zaman diliminde, Sanchez için sosyal paylaşım ağı Twitter'da 77 bin retweet, 84 bin beğeni, Mkhitaryan için de 20 bin retweet ve 24 bin beğeni yapıldı.

    'nin sözleşmesini yenilediği De Bruyne ise bu iki futbolcunun gölgesinde kaldı. Belçikalı yıldıza 2 bin retweet, 3 bin 500 de beğeni geldi.

    İngiliz futbolunda takaslar
    Sanchez ile Mkhitaryan takası, İngiliz futbolunda çok sık yaşanmayan benzer transferleri akıllara getirdi.

    ile iki lig şampiyonluğu yaşayan sol bek Ashley Cole'ü 2006 yılında renklerine bağlamak isteyen Chelsea'nin kasasından 5 milyon sterlin çıkarken, William Gallas'ı da rakibine gönderdi.

    İki Londra ekibi arasında 2004 yılında gerçekleşen bir başka takasta ise , Bobby Zamora için Tottenham'a Jermain Defoe'nin yanı sıra 7 milyon sterlin verdi.

    ise 1995 yılında Newcastle United forması giyen Andy Cole'ü renklerine bağlayabilmek için 6 milyon sterlin ile Keith Gillespie'yi takasta kullandı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:09
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