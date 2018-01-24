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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    finalde

    Manchester City finalde

    İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanşında deplasmanda Bristol City'yi 3-2 yendi.

    Bristol kentinde Ashton Gate Stadı'ndaki rövanş maçında 43. dakikada Leroy Sane ve 49. dakikada 'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti.

    Ev sahibi ekip 64. dakikada Marlon Pack ve 90+4. dakikada Aden Flint'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirse de Manchester City, 90+6. dakikada Kevin De Bruyne ile skoru 3-2 yaptı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

    Sahasında oynadığı ilk müsabakayı da 2-1 kazanan Manchester City, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

    Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu karşılaşmanın 80. dakikasında Agüero'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Finalde Manchester City'nin rakibini, ile arasındaki maçın sonucu belirleyecek.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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