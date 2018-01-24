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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Mesut paylaştı 'liler çıldırdı!

    Mesut paylaştı <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'liler çıldırdı!

    Alexis Sanchez'in Manchester United'a transferinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen diğer yıldız oyuncu Mesut Özil'den Arsenal'li taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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