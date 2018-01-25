CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'yi devirdi, finale yükseldi

    Arsenal, Chelsea'yi devirdi, finale yükseldi

    , yarı finali rövanşında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

    Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan rövanş müsabakasında 7. dakikada Eden Hazard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıda 60. dakikada Granit Xhaka'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Deplasmanda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal, adını finale yazdırdı.

    Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

    Arsenal finalde ile karşılaşacak.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal, Chelsea'yi devirdi, finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN