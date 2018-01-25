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    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Eski Beşiktaşlıdan yorumu

    Eski Beşiktaşlıdan Cenk Tosun yorumu

    'ın eski çalıştırıcısı 'tan yorumu...

    efsanelerinden, bir dönem 'ın teknik direktörlüğünü de yapan , verdiği özel röportajda 'un ve kariyerini yorumladı.

    TRT Spor'a konuşan Galli Teknik Adam "Cenk Tosun'u tanımıyorum ve onu yakından izleme şansı da bulamadım. Fakat, Everton, Cenk için çok büyük bir meblağ ödedi ve onun hakkında çok iyi şeyler duydum" diyerek milli golcüyü överken Premier Lig'de zorlanacağını söyledi ve "Ben sıkı bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk'in çok iyi olmasını istemem" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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