Eski Beşiktaşlıdan Cenk Tosun yorumu
Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı John Benjamin Toshack'tan Cenk Tosun yorumu...
Liverpool efsanelerinden, bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapan John Benjamin Toshack, verdiği özel röportajda Cenk Tosun'un Everton ve Premier Lig kariyerini yorumladı.
TRT Spor'a konuşan Galli Teknik Adam "Cenk Tosun'u tanımıyorum ve onu yakından izleme şansı da bulamadım. Fakat, Everton, Cenk için çok büyük bir meblağ ödedi ve onun hakkında çok iyi şeyler duydum" diyerek milli golcüyü överken Premier Lig'de zorlanacağını söyledi ve "Ben sıkı bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk'in çok iyi olmasını istemem" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
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