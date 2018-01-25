Eski Beşiktaşlıdan Cenk Tosun yorumu

Liverpool efsanelerinden, bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapan John Benjamin Toshack, verdiği özel röportajda Cenk Tosun'un Everton ve Premier Lig kariyerini yorumladı.

TRT Spor'a konuşan Galli Teknik Adam "Cenk Tosun'u tanımıyorum ve onu yakından izleme şansı da bulamadım. Fakat, Everton, Cenk için çok büyük bir meblağ ödedi ve onun hakkında çok iyi şeyler duydum" diyerek milli golcüyü överken Premier Lig'de zorlanacağını söyledi ve "Ben sıkı bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk'in çok iyi olmasını istemem" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.



