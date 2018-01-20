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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    farklı kazandı

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a> farklı kazandı

    ekiplerinden , konuk olduğu Brighton & 'u 4-0 mağlup ederek zirve yolunda iddiasını sürdürdü.

    Ligin 24. haftasının açılış maçında, zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen , Falmer Stadı'nda Brighton & 'un konuğu oldu.

    Baştan sona mücadeleyi üstün götüren , 3. ve 77. dakikalarda Eden Hazard, 6. dakikada Willian ve 89. dakikada 'ın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

    Puanını 50'ye çıkararak maç fazlası ve averaj farkıyla üçüncü sıraya yerleşen , lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 12'ye düşürdü. Brighton & ise 23 puanla 16'ncı sırada kaldı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:07
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