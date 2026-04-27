Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig

Şampiyonun gurur günü

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan ve 1. Lig’e yükselen Bursaspor, kupasını aldı. Yeşil-beyazlılar, taraftarlarıyla beraber unutulmaz bir kutlama ile zaferini taçlandırdı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Şampiyonun gurur günü

Şampiyon Bursaspor kupasına kavuştu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34 haftada 80 puan toplayarak şampiyon olan yeşil-beyazlılar, dün Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yaptı. Önceki gün İzmir deplasmanında Aliağa'yı 5-0 yenerek ligi tamamlayan Timsah, müthiş bir kutlamayla şampiyonluğunun sevincini yaşadı.

Sanatçı Gökhan Kırdar başta olmak üzere konserlerle birlikte futbolcular ve teknik heyet tek tek çağrılarak sahaya çıktı. Başkan Enes Çelik de tüm taraftarlara bir konuşma yaparak şampiyonluğu kutladı. Dolu tribünler önünde kupa ile beraber şampiyonluk turu atan Bursasporlu futbolcular büyük bir coşku yaşadı.

HACIOSMANOĞLU KUPAYI VERDİ

Bursaspor'un şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Başkan Hacıosmanoğlu, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Teknik Direktör Mustafa Er'i kutladı.

"Antrenmandan daha az yorulduk!"
"Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda..."
