Salih Kavrazlı Bursaspor’da

Bursaspor, Adana Demirspor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı. Adana ekibinde 14 maçta oynayan Salih, 8 gol ve 1 asist üretti. Yeşil-beyazlılar, Samsunspor'un 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu ile de kısa bir süre içinde imza atacak.
