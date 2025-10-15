Bursa’dan gol resitali

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2. Lig Beyaz Grup'ta 23 golle zirvedeki Bursaspor, en az gol yiyen takımlardan 68 Aksarayspor'la deplasmanda karşılaşacak. İki mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Tahsin Tam'la Menemen galibiyetinin ardından yeniden çıkışa geçen Timsahlar, hücum gücüyle de dikkat çekiyor. Beyaz Grup'ta oynadığı 8 maçta rakip fileleri tam 23 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, ligin en golcü takımı konumundaki yerini koruyor.