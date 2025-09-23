Muğla fark attı

Nesine 2. Lig'de 5. hafta Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Kepezspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelede rakibini 4-0 yendi. Ev sahibinin gollerini 6'da Serhat Enes Çalışan, 29'da Muhammet Enes Gök, 47'de Yasin Abdioğlu, 57'de Fatih Somuncu kaydetti.
