Elazığ'da olay!

Nesine 2. Lig Play-off 3. Tur rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK arasındaki mücadele, yardımcı hakeme isabet eden yabancı madde nedeniyle yarıda kaldı. 4-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında Vanspor'u konuk eden Elazığspor'da taraftarlar maç başından itibaren sahaya yabancı maddeler attı. Sık sık duran mücadele ev sahibi Elazığspor, 23. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi ancak olaylar bitmedi!

MURAT TEMEL YARALANDI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte sahaya yine yabancı maddeler atılmaya başlandı. Mücadelenin 56'ncı dakikasında ise tribünden atılan bir yabancı madde yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına isabet etti. Yardımcısının kafasında kanama olduğunu gören hakem Ümit Öztürk, ekibiyle birlikte soyunma odasına giderek maçı tatil etti. TFF yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından maçın oynanmayacağı açıklandı. 56. dakikada 1-0 Elazığ öndeyken yarıda kalan maçla ilgili kararı TFF verecek.

HÜKMEN KARARI GELİR!

Futbol Disiplin Talimatı'nın 19'uncu maddesi uyarınca güvenlik nedeniyle maçların tatil edilememesi durumunda TFF, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Mevzuattaki bu maddeye göre Elazığspor'un hükmen yenik ilan edilme ihtimali yüksek. Bu durumda Vanspor finale çıkacak.

İLK MAÇ DA OLAYLI GEÇMİŞTİ

Eşleşmenin ilk maçı da olaylı geçmişti. Oyunun çok sayıda durduğu maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Vanspor FK olmuştu. Elazığspor'un ev sahipliği yaptığı rövanş maçı öncesi Vanspor FK, Elazığ'da konaklamamıştı. Dün ısınma çalışmaları sırasında iki takım futbolcuları arasına polis orta sahada set ördü.