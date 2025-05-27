CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Elazığ'da olay!

Elazığ'da olay!

2. Lig play-off 3. tur rövanşında Elazığspor’un 4-1’in rövanşında Vanspor’u ağırladığı maç tribünden hakeme attığı yabancı madde nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elazığ'da olay!

Nesine 2. Lig Play-off 3. Tur rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK arasındaki mücadele, yardımcı hakeme isabet eden yabancı madde nedeniyle yarıda kaldı. 4-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında Vanspor'u konuk eden Elazığspor'da taraftarlar maç başından itibaren sahaya yabancı maddeler attı. Sık sık duran mücadele ev sahibi Elazığspor, 23. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi ancak olaylar bitmedi!

MURAT TEMEL YARALANDI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte sahaya yine yabancı maddeler atılmaya başlandı. Mücadelenin 56'ncı dakikasında ise tribünden atılan bir yabancı madde yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına isabet etti. Yardımcısının kafasında kanama olduğunu gören hakem Ümit Öztürk, ekibiyle birlikte soyunma odasına giderek maçı tatil etti. TFF yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından maçın oynanmayacağı açıklandı. 56. dakikada 1-0 Elazığ öndeyken yarıda kalan maçla ilgili kararı TFF verecek.

HÜKMEN KARARI GELİR!

Futbol Disiplin Talimatı'nın 19'uncu maddesi uyarınca güvenlik nedeniyle maçların tatil edilememesi durumunda TFF, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Mevzuattaki bu maddeye göre Elazığspor'un hükmen yenik ilan edilme ihtimali yüksek. Bu durumda Vanspor finale çıkacak.

İLK MAÇ DA OLAYLI GEÇMİŞTİ

Eşleşmenin ilk maçı da olaylı geçmişti. Oyunun çok sayıda durduğu maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Vanspor FK olmuştu. Elazığspor'un ev sahipliği yaptığı rövanş maçı öncesi Vanspor FK, Elazığ'da konaklamamıştı. Dün ısınma çalışmaları sırasında iki takım futbolcuları arasına polis orta sahada set ördü.

G.Saray'ın yeni kalecisini duyurdular!
Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
DİĞER
Kenan Yıldız, Juventus’u Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı! Milli futbolcu adeta alev aldı
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Daha Eski
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 01:09
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 01:09