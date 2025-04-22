Bursaspor çoşacak

Bursaspor, TFF 3. Lig'de şampiyonluk kupasını aldı. Başkan Enes Çelik, bu coşkunun devam edeceğini söyledi. Çelik, "Tüm şehre hayırlı olsun. Basından yöneticisine iş adamından siyasetçisine, taraftarımız en başta herkes mutlu. Taraftarımız sağ olsun bu sene hep rekor kırdı. Stat kapasitemiz daha fazla olsaydı seyirci ortalamasında birinci sırada olurduk. Birçok konuyla, birçok problemle uğraştık. Artık daha çok sportif alana yoğunlaşacağız. İnşallah temmuzun başına kadar takımı hazır bir şekilde kampta hocamıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

GRUBUN BİR ÖNEMİ YOK

Hedeflerinin 1. Lig'e borçsuz yükselmek olduğunu söyleyen Çelik, "Bu hafta birkaç yönetici daha olacak. Şu an eskisi kadar değil, kalanlara yoğun bir kıskaç halinde üzerlerine gidiyoruz ve inşallah kısa sürede borcu bitireceğiz. Yılbaşı veya lig içinde tüm borçları bitirmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e borçsuz olarak gelmek. Biz kendimiz güçlü olduğumuz zaman hangi grupta olduğumuzun önemi yok. İster kırmızı olsun ister beyaz, benim için bir önemi yok. Biz olacağımız grupta play-off'a kalmadan 1. olup çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

TİMSAH KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

TFF 3. Lig 1. Grup'ta iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, 4-1 mağlup ettiği Bornova 1877 maçından sonra düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Törenin ardından Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik önemli açıklamalar yaptı. Çelik, "Birlik ve beraber sağlayınca işlerimiz yolunda gitti. Bursaspor buralara gelmemeliydi. Bursaspor küllerinden yeniden doğuyor. Gelecek yılı daha sağlıklı geçirecek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Süper Lig'e yürüyen yolculuğa adım atacağız" dedi.

FAIR-PLAY ÖDÜLÜ

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin görme engelli taraftarları, Bursaspor'un karşılaşmalarıyla buluşturduğu sesli betimleme projesi, TFF tarafından 'Fair Play' ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor- Bornova 1877 maçı öncesi, ödülü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldı.