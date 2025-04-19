Nefes aldı

Trendyol 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Manisa FK evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile 41 puana ulaşarak düşme hattının üzerine çıkarken sarı-lacivertlilerin üstüne çıkarak derin bir "oh" çekti. Ankaragücü ise 39 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Manisa FK'nin golleri 28. dakikada Georgi Minchev ve 45. dakikada Bartu Göçmen'den gelirken Ankaragücü'nün 54. dakikada Owusu Kwabena ile bulduğu gol, puan için yeterli olmadı. A.Gücü gelecek hafta evinde Çorum ile karşılaşırken, Manisa deplasmanda düşme hattındaki Ş.Urfa ile oynayacak.

HEDEF PLAY-OFF'A KALMAK

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, kalan 4 maçlarından iyi sonuçlar alarak play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi. Şu an takımda her şeyin daha pozitif olduğunu belirten Ağçay, "Bu üç maçlık seri galibiyet bize başka bir hayal getirdi ama olmazsa olmazımız da yok. Kalan 4 maçı da kazanmaya talibiz" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANALIM

Kocaelispor'un Kulüp Başkanı Recep Durul, kulübün basın sözcüsü Kadir Genç'in Hodri Meydan Grubu'nun stadyumda yerinin değiştirileceğine dair yaptığı açıklamalar ardından taraftardan büyük tepki çeken konuya açıklık getirdi. Durul, "Taraftarımız sakin olsun ve sadece şampiyonluğa odaklansın. Gündemimizde bu konular yok. Kişisel görüşlerini paylaşmış" dedi.

ÇORUM SERİ PEŞİNDE

Ahlatçı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında bugün deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Ali Metoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Kadir Seven, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

ADANASPOR'DA ŞOK!

Trendyol 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Adanaspor'da dün şok ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu, teknik direktör Hakan Keleş ile ekibi olmak üzere bazı oyuncularla, alacaklarına karşılık anlaşmanın sağlandığı ve yolların ayrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok zorluğu bilerek kulübü devraldıkları belirtildi.

YERİ HER ZAMAN AYRI

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play- Off'u garantilemeye çok yakın olan Altınordu'da hafta içinde yaşanan değişimle Ersan Parlatan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş, "Geçmişte farklı pozisyonlarda görevde bulunduk. Altınordu'muza oyuncu yetiştirmek için 4 yıl çalıştık. Bu kulübün her zaman bende yeri ayrı ve çok önemli" dedi.

YASİN KOL TEPKİSİ

Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu üyesi Savaş Çolakoğlu, "Daha önce birçok maçımızı yöneten ve verdiği hatalı ve taraflı kararlar ile camiamızın tepkisini toplayan Yasin Kol'un, Süper Lig için önem arz eden bu önemli maçımızda görevlendirilmesi camia olarak bizleri tedirgin etmiştir" ifadesini kullandı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma umudunu sürdüren Altay'da yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kepezspor ile oynanacak sezonun en kritik sınavı öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Siyah- beyazlılar kalan 3 maçından 9 puan çıkarıp rakibinin puan kaybetmesini umut ediyor.