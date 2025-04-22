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Dipten zirveye: Kocaelispor
Türk futbolunda bir döneme imzasını atan, kazandığı iki Türkiye Kupası ve yetiştirdiği başarılı futbolcularla adından söz ettiren Kocaelispor'da, 16 yıllık zorlu bir sürecin ardından tekrar Süper Lig'e dönmenin mutluluğu yaşanıyor. 2013-14 sezonunda BAL Ligi'ne düşen Kocaelispor, 2016-17'de 3. Lig'e, 2020-21'de 2. Lig'de, 2021-2022'de 1. Lig'de, 2022- 2023'te yeniden 2. Lig'de mücadele etti. Geçen sezon tekrar yer aldığı 1. Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. ZOR günleri geride bırakan Kocaelispor, maddi zorluk yaşadığı dönemde bile kulübü kapatıp başka bir isimle mücadele etmeyi hiç düşünmedi ve adeta tarih yazdı.
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