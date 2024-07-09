Haberler TFF 2. Lig Kısa... Kısa... Kısa... (09.07.2024)

Kısa... Kısa... Kısa... (09.07.2024)

TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, dış transferde Talha Aydemir ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısını 3. Lig ekiplerinden Çankaya, 2. yarısını Elazığ'da geçiren 27 yaşındaki sağ açık, 14 maçta 2 gol katkısı sağladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Kısa... Kısa... Kısa... (09.07.2024)

TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, dış transferde Talha Aydemir ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısını 3. Lig ekiplerinden Çankaya, 2. yarısını Elazığ'da geçiren 27 yaşındaki sağ açık, 14 maçta 2 gol katkısı sağladı.

Bu sezon 1. Lig'i hedefleyen Sarıyer, transfer şova devam ediyor. İstanbul ekibi, Menemen'den eski sağ açığı Mertcan Açıkgöz'ü de transfer etti. Açıkgöz, geçen sezon 15 gol, 12 asistle dikkatleri üzerine çekti.

2. Lig ekibi Nazilli Bld., Şanlıurfaspor ile sözleşmesi sona eren orta saha Cumali Bişi ile anlaştı. Geçen sezon 28 maçta oynayan 31 yaşındaki ön libero, Beşiktaş, Ç.Rize, Adana Demirspor formaları da giydi.

TFF 2. Lig ekibi Altınordu, Kuşadası Körfezi'nde tekne turu yaparak yorgunluk attı. Çalışmalarını 10 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek olan Altınordu, 16 Temmuz'da Kocaeli Kartepe'de kampa girecek.

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