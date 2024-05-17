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3. tura son iki bilet
2. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2. Tur'da bugün Beyaz Grup'ta 0-0'ın rövanşında 1461 Trabzon, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Kırmızı Grup'ta ise 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Iğdır, 24 Erzincanspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 15.30'da başlayacak ve TFF YouTube kanalından yayınlanacak. Kazananlar 3. Tur'a çıkacak ve normal sezonu 2. sırada bitiren takımlarla 3. Tur'da çift maç elemeli karşılaşacak. Beyaz Grup'ta Van Spor, Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor direkt 3. Tur'a çıkan takımlar oldu.
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