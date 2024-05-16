Haberler TFF 2. Lig Görüşme odasına

Görüşme odasına

Süper Lig'e yükselen Göztepe, bazı yabancı futbolcularını elden çıkarabilmek için çalışmalara başladı. Bonservisi sarı-kırmızılılardaki orta saha oyuncuları Tijanic, Traore ve Palmer kiralıktan dönerken, sakatlığı sebebiyle lisansı askıya alınan golcü Diouf da şimdilik elde kaldı. Göz-Göz'de özellikle bu oyuncuların yeniden başka takımlara gönderileceği ya da sözleşmelerinin feshedileceği kaydedildi. Mevcut kadrodaki kaleci Lis, Heliton, Nielssen, Lundqvist, Mamah, Dennis, Messaoudi ve Romulo'nun gelecekleri ise henüz netleşmedi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Görüşme odasına
Süper Lig'e yükselen Göztepe, bazı yabancı futbolcularını elden çıkarabilmek için çalışmalara başladı. Bonservisi sarı-kırmızılılardaki orta saha oyuncuları Tijanic, Traore ve Palmer kiralıktan dönerken, sakatlığı sebebiyle lisansı askıya alınan golcü Diouf da şimdilik elde kaldı. Göz-Göz'de özellikle bu oyuncuların yeniden başka takımlara gönderileceği ya da sözleşmelerinin feshedileceği kaydedildi. Mevcut kadrodaki kaleci Lis, Heliton, Nielssen, Lundqvist, Mamah, Dennis, Messaoudi ve Romulo'nun gelecekleri ise henüz netleşmedi
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