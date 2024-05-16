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Görüşme odasına
Süper Lig'e yükselen Göztepe, bazı yabancı futbolcularını elden çıkarabilmek için çalışmalara başladı. Bonservisi sarı-kırmızılılardaki orta saha oyuncuları Tijanic, Traore ve Palmer kiralıktan dönerken, sakatlığı sebebiyle lisansı askıya alınan golcü Diouf da şimdilik elde kaldı. Göz-Göz'de özellikle bu oyuncuların yeniden başka takımlara gönderileceği ya da sözleşmelerinin feshedileceği kaydedildi. Mevcut kadrodaki kaleci Lis, Heliton, Nielssen, Lundqvist, Mamah, Dennis, Messaoudi ve Romulo'nun gelecekleri ise henüz netleşmedi
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