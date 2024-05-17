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Final tarafsız sahada oynanacak
2. Lig'de play-off final maçı TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak. Normal süresi berabere sonuçlanırsa maç on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılacak. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım olacak.
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