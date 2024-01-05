Nazilli’den Efeler’e ret!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli, 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler SFK'nın iç saha maçlarını Nazilli'de oynama talebini reddetti. Aydın merkezli Efeler SFK, çürük raporuyla depremde çökme riski bulunup yıkım çalışmalarına başlanan Adnan Menderes Stadı'nın maçlara kapatılması nedeniyle ilk yarıdaki maçlarını Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynadı.

DEFANSA TAKVİYE

Öte yandan Efeler 09 SFK ara transfer döneminde ilk hamleyi defansa yaptı. Yeşilbeyazlı yönetim, teknik direktör Veyis Kanber'in talebi doğrultusunda Balıkesirspor'dan ayrılan stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı.

BAL-KES'TEN TAM 3 TAKVİYE

TFF 3. Lig 4. Grup takımı Balıkesirspor, ara transferde 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Ankara Demirspor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Batuhan Süer ve Kütahyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Şeflek'le sezon sonuna kadar, Amasya'dan 31 yaşındaki sol bek Cuma Ali Üzüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferlerin süreceği de açıklandı.

UŞAK DAĞILDI

Öte yandan Efeler 09 SFK ara transfer döneminde ilk hamleyi defansa yaptı. Yeşilbeyazlı yönetim, teknik direktör Veyis Kanber'in talebi doğrultusunda Balıkesirspor'dan ayrılan stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor'da kadro büyük oranda dağıldı. Takım 18 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Düşme potasında olan Uşakspor ikinci yarı öncesi 17 futbolcu kendi istekleriyle takımdan ayrıldı. Şampiyonluk umudunun komple bittiği takım antrenmanları 12 futbolcuyla yapıyor.