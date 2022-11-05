Haberler TFF 2. Lig Uşak'ta seri sürecek

Uşak'ta seri sürecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada Kırklarelispor ve Balıkesirspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Uşakspor, Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Saat 14.00'te başlayacak randevuda ev sahibi ekip galip gelerek seriye 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Uşak'ta seri sürecek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada Kırklarelispor ve Balıkesirspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Uşakspor, Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Saat 14.00'te başlayacak randevuda ev sahibi ekip galip gelerek seriye 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor.
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