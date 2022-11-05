Fatih'in inancı tam

Turgutluspor'un kalecisi Fatih Demirlek, sezon sonunda herkesi mutlu etmek istediklerini söyledi. 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan 26 yaşındaki eldiven, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Taraftardan alacağımız güçle hedefe doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Turgutluspor'un kalecisi Fatih Demirlek, sezon sonunda herkesi mutlu etmek istediklerini söyledi. 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan 26 yaşındaki eldiven, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Taraftardan alacağımız güçle hedefe doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.