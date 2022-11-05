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Fatih'in inancı tam

Turgutluspor'un kalecisi Fatih Demirlek, sezon sonunda herkesi mutlu etmek istediklerini söyledi. 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan 26 yaşındaki eldiven, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Taraftardan alacağımız güçle hedefe doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Fatih'in inancı tam
Turgutluspor'un kalecisi Fatih Demirlek, sezon sonunda herkesi mutlu etmek istediklerini söyledi. 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan 26 yaşındaki eldiven, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Taraftardan alacağımız güçle hedefe doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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