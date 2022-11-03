Haberler TFF 2. Lig Bursa'da koltuk İsmail Ertekin'in

Bursa'da koltuk İsmail Ertekin'in

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da, Tahsin Tam'ın istifasının ardından teknik adamlık görevine İsmail Ertekin getirildi. Sezon başından beri yeşil-beyazlı ekipte sportif direktörlük yapan Ertekin, "Takımın eksik yönlerini biliyorum. Destekle ne yapacağımızı biliyorum" diye konuştu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Bursa'da koltuk İsmail Ertekin'in
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da, Tahsin Tam'ın istifasının ardından teknik adamlık görevine İsmail Ertekin getirildi. Sezon başından beri yeşil-beyazlı ekipte sportif direktörlük yapan Ertekin, "Takımın eksik yönlerini biliyorum. Destekle ne yapacağımızı biliyorum" diye konuştu.
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