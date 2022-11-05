Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor - Van Spor: 4 - 2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kocaelispor - Van Spor: 4 - 2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kocaelispor, TFF 2. Lig'de Van Spor'u evinde ağırladı. Mücadele, Kocaelispor'un 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 17:18
Kocaelispor - Van Spor: 4 - 2 | MAÇ SONUCU ÖZET
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Stat: Kocaeli
Hakemler: Volkan Okur xx, Necmi Demir xx, Caner Eroğlu xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xxx, Cem Ekinci xxx (Beykan Şimşek dk. 66 xxx), Yusuf Cihat Çelik xx, Okan Eken xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 84 ?), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mehmet Taş dk. 72 ?), Atila Turan xx, Mehmet Sak xx, Samed Ali Kaya xxx (Hazarhan Karaca dk. 84 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, Bedirhan Yıldız, Yiğitali Bayrak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru
Teknik Direktör: Fırat Gül
Van Spor FK: Haydar Yılmaz x, Erkul Küçük x, Miraç Acer xx, Alihan Kubalas x, Uğur Can xxx, Emrah Tacir x (Furkan İnce dk. 89 ?), Muhammed Ali Doğan xxx (Ömer Faruk Gümüş dk. 71 xx), Uğur Adem Gezer xx, Hasan Bilal x (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71), Muhsin Yıldırım xx (Umut Sözen dk. 46 x), Barış Sağır xx
Yedekler: Onur Tekin, Furkan Sakı, Eren Kiyağ, Yusuf Şengüler, Aras Aydın
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Goller: Tayfun Aydoğan (dk.24 pen.), Cem Ekinci (dk.35), Samed Ali Kaya (dk.58), Beykan Şimşek (dk.85) (Kocaelispor), Muhammed Ali Doğan (dk.46), Barış Sağır (dk.87) (Van Spor)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Merthan Caner Öztürk (Kocaelispor), Erkul Küçük, Alihan Kubalas (Van Spor)

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli yıldızla anlaşma sağlandı...
Ünlü Fransız model Marine el Himer Müslüman oldu: Hayatımın en güzel günleri
Fırtına'da yerli harekatı! Listede 4 isim var
F.Bahçe ve G.Saray arasında mail düellosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uşak'ta seri sürecek
Fatih'in inancı tam
KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç?
GS - BJK derbisinde hava nasıl olacak?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor Van Spor'u farklı devirdi Kocaelispor Van Spor'u farklı devirdi 17:18
Samsunspor Göztepe'yi 3 eksikle ağırlayacak Samsunspor Göztepe'yi 3 eksikle ağırlayacak 17:14
Werder Bremen - Schalke 04 maçı saat kaçta? Werder Bremen - Schalke 04 maçı saat kaçta? 16:47
Hertha Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta? 16:41
Müjde geldi! Anlaşma... Müjde geldi! Anlaşma... 16:41
Augsburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Augsburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 16:38
Daha Eski
Sivassporlu Dia Saba'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Sivassporlu Dia Saba'dan flaş Fenerbahçe açıklaması 16:35
Hoffenheim - RB Leipzig maçı saat kaçta? Hoffenheim - RB Leipzig maçı saat kaçta? 16:34
Mainz 05 - Wolfsburg maçı saat kaçta? Mainz 05 - Wolfsburg maçı saat kaçta? 16:31
Dortmund - Bochum maçı saat kaçta? Dortmund - Bochum maçı saat kaçta? 16:28
Beşiktaş 21 sayı farkla mağlup oldu Beşiktaş 21 sayı farkla mağlup oldu 16:21
Bodrumspor tek gol ile 3 puanı kaptı Bodrumspor tek gol ile 3 puanı kaptı 16:12