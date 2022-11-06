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TFF 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 13. hafta heyecanı oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 09:32 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 10:02
TFF 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta haftaya 23 puanla lider giren Şanlıurfaspor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasına karşın zirvedeki yerini korudu.

Lider İskenderunspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı Kırmızı Grup'ta ise Bitexen Vanspor'u 4-2 yenen Kocaelispor, puan cetvelinin ilk basamağına yerleşti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

BEYAZ GRUP:

Amed Sportif Faaliyetler-Ankaraspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Somaspor-Isparta 32 Spor: 2-0

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Menemen FK: 2-0

Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Hes İlaç Afyonspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Batman Petrolspor-İnegölspor: 1-0

Çorum FK-Bayburt Özel İdare: 3-0

Sivas Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

KIRMIZI GRUP:

Etimesgut Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Diyarbekirspor: 2-1

Ankara Demirspor-İskenderunspor: 1-1

Kocaelispor-Bitexen Vanspor: 4-2

Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 0-2

Serik Belediyespor-Adıyaman FK: 3-2

Sarıyer-1461 Trabzon FK: 0-3

Bucaspor 1928-Fethiyespor: 3-1

Uşakspor-Pazarspor: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1


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