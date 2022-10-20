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İskenderunspor'da Jan Olde Riekerink dönemi sona erdi

Son dakika haberleri...TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'da yöneticilik görevinde bulunan Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:49
İskenderunspor'da Jan Olde Riekerink dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, kulüpte üst yöneticilik görevini yürüten Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Riekerink ile karşılıklı anlaşarak dostane şekilde yolların ayrıldığı belirtildi.

Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi nedeniyle bu ayrılığın gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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