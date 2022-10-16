Haberler TFF 2. Lig Vanspor'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Vanspor'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sezon başında transfer edilen deneyimli forvet Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:55
Vanspor'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı.

Van ekibinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki Futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında transfer olduğu Vanspor FK ile 10 maça çıkan Batuhan Karadeniz, 1 gol kaydetti.

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