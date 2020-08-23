Eyüpspor Galatasaray maçını iptal etti
Eyüpspor Kulübü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Galatasaray yönetimi ile yapılan görüşme sonrası sarı kırmızılı ekiple oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Futbolculara yapılan corona virüsü testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.
Eyüpspor ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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