Eyüpspor Galatasaray maçını iptal etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.



Futbolculara yapılan corona virüsü testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.



Eyüpspor ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.



