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23 Ağustos 2020, Pazar
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Eyüpspor maçını iptal etti

Eyüpspor Galatasaray maçını iptal etti

Eyüpspor Kulübü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve yönetimi ile yapılan görüşme sonrası sarı kırmızılı ekiple oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Futbolculara yapılan corona virüsü testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

Eyüpspor ile Galatasaray 'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.


  1. 24.08.2020
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