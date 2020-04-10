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10 Nisan 2020, Cuma
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İkisi bir arada

İkisi bir arada Anıl

Karşıyaka'nın değişmez isimlerinden Çıracı, futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra rap müzikte de iddialı.

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu rap için evine kurduğu müzik stüdyosuyla besteler yapıyor. 6 sezonu profesyonel olmak üzere 11 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1 maç kaçırdı.

  1. 10.4.2020
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