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11 Nisan 2020, Cumartesi
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‘Haziran mümkün değil’

‘Haziran mümkün değil’

Kömür Başkanı , liglerin haziran ayında başlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Kömür Başkanı , liglerin haziran ayında başlamasının mümkün olmadığını belirtti. Hürfikir, "Yayılım devam ettiği için böyle düşünüyorum. Adaletli olan liglerin iptali. Alternatif olarak da tescili düşünülebilir" şeklinde konuştu.
  1. 11.4.2020
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