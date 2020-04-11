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11 Nisan 2020, Cumartesi
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500 aileye destek

500 aileye destek

Kastamonuspor, koronavirüs nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulundu. Takım kaptanı tarafından başlatılan kampanyaya, kulüp başkanı de destek verdi.

Kastamonuspor, koronavirüs nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulundu. Takım kaptanı tarafından başlatılan kampanyaya, kulüp başkanı de destek verdi. Aygün, "Bu zor günleri birlikte aşacağız. Biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 11.4.2020
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