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12 Nisan 2020, Pazar
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Oğlumu bile tanımam

Oğlumu bile tanımam

kaptanı , kaybetmeye tahammülü olmadığını belirterek, " içinde agresifim. Oğlumla maç yaparken bile ben kazanırım" dedi.

kaptanı Erkan Taşkıran, kaybetmeye tahammülü olmadığını belirterek, " içinde agresifim. Oğlumla maç yaparken bile ben kazanırım" dedi. Bandırmaspor ile kupa kaldırmak istediğini vurgulayan Erkan, "Koronavirüsü defedelim, hedefimiz şampiyonluk" dedi. İki oğlunun futbolcu olmasını istemeyen Erkan, "Yaşadıklarımı yaşamalarını istemem" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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