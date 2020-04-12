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12 Nisan 2020, Pazar
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Yenilgiyi kabullenmedik

Yenilgiyi kabullenmedik

, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "En kısa zamanda atlatacağız" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "En kısa zamanda atlatacağız" dedi. Gençlere değer verdiğini ifade eden Yoldaş, "Sonuna kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturmayı başardık" dedi.
  1. 12.4.2020
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