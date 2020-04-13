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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig Ramazan Çevik: Borç ödenecek

: ödenecek

Ramazan Çevik: Borç ödenecek

Karantina nedeniyle evinde idmanlarını sürdüren Çevik'ten taraftarlara mesaj var: 'nin kararını bekliyoruz. Bu büyük camiaya geçen sezondan borcumuz var. Samsunsporlu futbolcular olarak, geçen seneden kalan şampiyonluk borcunu, bu sezon rekorlar kırarak ödeyeceğiz ve kutlayacağız.

Karantina nedeniyle evinde idmanlarını sürdüren Çevik'ten taraftarlara mesaj var: 'nin kararını bekliyoruz. Bu büyük camiaya geçen sezondan borcumuz var. Samsunsporlu futbolcular olarak, geçen seneden kalan şampiyonluk borcunu, bu sezon rekorlar kırarak ödeyeceğiz ve kutlayacağız.
  1. 13.4.2020
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