İsmail Haktan inanıyor - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig İsmail Haktan inanıyor

inanıyor

İsmail Haktan inanıyor

Hekimoğlu’nun yıldızı Odabaşı, “Trabzon halkına 1. Lig’i armağan etmek istiyoruz. Herkes evinde kalsın” dedi.

2. Lig 'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'lı Odabaş, yaşanan bu zorlu süreçte hedeflerinden şaşmadıklarını belirterek, Trabzon halkına TFF 1. Lig'i armağan etmek istediklerini söyledi. Grupta 55 puan ile 3. sırada yer alan ekibin tecrübeli oyuncusu, koronavirüs nedeniyle uzun süredir Trabzon halkından uzak kaldıklarını belirterek, "Dünya ve ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Evlerimizdeyiz ve verilen kurallara uyuyoruz. Lütfen sizlerde bu kurullara uyun ve evlerinizden çıkmayın" ifadelerini kullandı.
  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsmail Haktan inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA