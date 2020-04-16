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16 Nisan 2020, Perşembe
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En güçlüsüyüz

En güçlüsüyüz

2. Lig 'ta FK'da , playoff'tan 1. Lig'e çıkacaklarını söyledi.

2. Lig 'ta FK'da , playoff'tan 1. Lig'e çıkacaklarını söyledi. 25 yaşındaki santrfor, "Lige inanılmaz iyi başladık, maçıyla başlayan kötü bir gidişat oldu. Artık gerçekçi olmak gerekirse playoff'tan çıkacağız. Play-oflların en güçlü aday biziz" yorumunu yaptı.
  1. 16.4.2020
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